Происшествия 27.05.2025 в 15:29

У самолёта Ан-24 при посадке в Иркутской области сломалась стойка шасси

Древний самолет прочертил носом полосу и выкатился за пределы поля
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Текст: Иван Иванов
У самолёта Ан-24 при посадке в Иркутской области сломалась стойка шасси

В аэропорту Киренска (Иркутская область) за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился Ан-24 (RA-46620) авиакомпании «Ангара», который остановился в нескольких метрах от забора, - сообщают СМИ. При приземлении у него подломилась передняя стойка шасси, и борт клюнул носом в землю.

Самолёт прилетел из Иркутска. На его борту находились 46 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет.

Аэропорт был закрыт на прилёт и вылет до тех пор, пока самолёт не был эвакуирован с лётного поля. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

- Пока сложно говорить был ли это дефект самой стойки или произошла ошибка пилотов с связи со слишком жесткой посадкой, - сообщил экс-гендиректор авиакомпании «Бурятские авиалинии» Анатолий Абашеев. - Ресурс работы этих надежных и крепких самолетов, выпущенных в СССР, очень большой. Но не бесконечный.

Самолет Ан-24 выпускался до 1979 года, а аварийный самолет в Киренске отлетал без малого 50 лет. Заменить данный тип самолета на региональных перевозках пока проблематично, поскольку западные санкции не позволяют приобрести аналогичную авиационную технику за рубежом, а выпуск своей техники все время откладывается по различным причинам.

 

Фото: официальный Телеграм-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

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