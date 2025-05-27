Происшествия 27.05.2025 в 15:33

В Бурятии 15-летний воришка обокрал пенсионера

Часть краденного он сдал на металлолом
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии 15-летний воришка обокрал пенсионера

В Прибайкальском районе Бурятии полицейскими раскрыта кража с территории частного подворья. Воришкой оказался 15-летний подросток, обокравший пенсионера, пока тот был на работе.

Обратившийся в полицию 66-летний житель села Турунтаево рассказал, что днем, пока он находился на работе, из его огорода пропали станок для заточки цепей бензопилы, медный радиатор охлаждения и мотор морозильной камеры. Ущерб потерпевший оценил в 53 тысячи рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 15-летнего подростка, проживающего неподалёку. Выяснилось, что днём он перелез через ограждающий забор и совершил кражу. Станок для заточки цепей полицейские у него изъяли, но комплектующие от морозильной камеры он уже успел сдать на металлолом. Вину свою признал, ущерб возместил.

Парень ранее привлекался к уголовной ответственности и состоит на учёте в ПДН. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один

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