«Этот поиск объединил всех»

«Добровольцы отряда работают во взаимодействии со службами. На месте в круглосуточном режиме находятся сотрудники полиции, БРПСС, следственного комитета и прокуратуры, а также сотрудники других аварийно-спасательных формирований. Всего за вторые сутки в поиске принял участие 101 человек, из них: 38 добровольцев отряда, в том числе из Иркутской области, и 51 местный житель», - рассказали в «Лизе Алерт».





Сейчас розыск ребенка продолжается. Всех, кто хочет принять участие в операции, приглашают в штаб отряда. Он расположен в Доме культуры села Брянск на улице Истомина, 94. Волонтерам нужно одеться по форме «лес», взять с собой воду и еду на сутки, а также репелленты.



