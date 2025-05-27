Происшествия 27.05.2025 в 16:16
«Этот поиск объединил всех»
Искать пропавшего в Бурятии ребенка приезжают даже жители Иркутской области
Текст: Андрей Константинов
В Кабанском районе Бурятии третьи сутки продолжаются поиски 8-летнего мальчика из села Брянск, пропавшего возле Селенги. Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», розыск ребенка не останавливают ни на минуту.
Как сообщили в отряде, поисковые группы выполняют задачи не только днем, но и ночью. Добровольцы осматривают и прочесывают густые заросли вдоль множества рек и ручьев, осматривают поля, овраги, спасатели работают на воде. С неба территорию осматривает БПЛА.
«Этот поиск объединил всех», - отмечают волонтеры.
Кроме того, для работы штаба требуются туристические навигаторы Garmin (Garmin GPSMAP 65, 65S Garmin GPSMAP 64, 64ST или Garmin eTrex 20X, 22Х, 30X, 32Х), алкалиновые батарейки АА, вода в бутылках по 0,5 л, сухпайки, бумага А4 для печати ориентировок, широкий прозрачный скотч, зарядные устройства для аккумуляторов 18650, репелленты от насекомых.
Напомним, днем 25 мая трое мальчиков без разрешения взрослых пришли к Селенге на окраине села Брянск, где стали купаться. Позже двое из них начали тонуть, и на помощь к ним поспешил местный житель с супругой, которые находились неподалеку. Пока они занимались спасением, третий мальчик от испуга забежал в заросли кустов, после чего обратно не вернулся и бесследно исчез.
По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия направили опытных следователей-криминалистов из аппарата следственного управления.
Фото: «Лиза Алерт»
«Добровольцы отряда работают во взаимодействии со службами. На месте в круглосуточном режиме находятся сотрудники полиции, БРПСС, следственного комитета и прокуратуры, а также сотрудники других аварийно-спасательных формирований. Всего за вторые сутки в поиске принял участие 101 человек, из них: 38 добровольцев отряда, в том числе из Иркутской области, и 51 местный житель», - рассказали в «Лизе Алерт».
Как сообщили в отряде, поисковые группы выполняют задачи не только днем, но и ночью. Добровольцы осматривают и прочесывают густые заросли вдоль множества рек и ручьев, осматривают поля, овраги, спасатели работают на воде. С неба территорию осматривает БПЛА.
«Этот поиск объединил всех», - отмечают волонтеры.
Сейчас розыск ребенка продолжается. Всех, кто хочет принять участие в операции, приглашают в штаб отряда. Он расположен в Доме культуры села Брянск на улице Истомина, 94. Волонтерам нужно одеться по форме «лес», взять с собой воду и еду на сутки, а также репелленты.
Кроме того, для работы штаба требуются туристические навигаторы Garmin (Garmin GPSMAP 65, 65S Garmin GPSMAP 64, 64ST или Garmin eTrex 20X, 22Х, 30X, 32Х), алкалиновые батарейки АА, вода в бутылках по 0,5 л, сухпайки, бумага А4 для печати ориентировок, широкий прозрачный скотч, зарядные устройства для аккумуляторов 18650, репелленты от насекомых.
Напомним, днем 25 мая трое мальчиков без разрешения взрослых пришли к Селенге на окраине села Брянск, где стали купаться. Позже двое из них начали тонуть, и на помощь к ним поспешил местный житель с супругой, которые находились неподалеку. Пока они занимались спасением, третий мальчик от испуга забежал в заросли кустов, после чего обратно не вернулся и бесследно исчез.
По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия направили опытных следователей-криминалистов из аппарата следственного управления.
Фото: «Лиза Алерт»
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