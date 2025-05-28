Происшествия 28.05.2025 в 09:25

В Бурятии из-за пожара эвакуировали жителей поселка

Огонь бушует в шести километрах от населенного пункта
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за пожара эвакуировали жителей поселка
Фото: РАЛХ
В Бурятии из-за лесного пожара эвакуировали жителей поселка Сулхара Кижингинского района. Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, ночью в 10 км от поселка поднялся верховой пожар, сильный ветер погнал огонь в сторону населенного пункта.

«В превентивных целях проводилась эвакуация жителей – детей и пожилых людей. Администрация задействовала 5 автобусов и один УАЗ для эвакуации жителей в Кижингу. По состоянию на 7 утра эвакуировано 91 человек, в том числе 33 ребенка, в два пункта временного размещения в Кижинге», - рассказал Алексей Цыденов.

К счастью, пожар до поселка не дошел.

«В настоящее время верховой пожар спустился, идет низовой. Ветер сильный. Проводится опашка. До Сулхары от кромки пожара около 6 км. Люди и техника работают», - сообщил глава.

По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, за минувшие сутки в республике удалось потушить 7 лесных пожаров, но при этом возникло 12 новых. Таким образом, на сегодняшнее утро в лесах Бурятии действует 43 очага. Почти половина из них – 19 –сосредоточены в Баунтовском районе, еще 6 – в Еравнинском районе. Всего же лесные пожары охватили 12 районов. Их общая площадь составляет 83 542 га.

- Пятый день мы обнаруживаем возгорания на большой удаленности, куда сложно добраться и ещё тяжелее тушить. Работы на всех действующих на сегодняшний день пожарах осложняются сухой, ветреной погодой. Площади сильно увеличились из-за порывов ветра, который меняет направление и разгоняет огонь. Все очаги под контролем, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Сейчас в борьбе с огнем задействованы 993 человека из числа лесной охраны, сотрудников МЧС, арендаторов лесных участков и привлечённых граждан, а также 225 единиц техники.

Кроме этого, для стабилизации лесопопожарной обстановки в республику прибудут силы федеральной Авиалесоохраны. Как уточнили в РАЛХе, их перебросят в Еравнинский район.
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Лесной пожар

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