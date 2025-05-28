Молодая автоледи в Бурятии попала в ДТП с огромной фурой

Водитель огромной фуры стал виновником ДТП в Кяхтинском районе Бурятии. Пострадала в аварии молодая девушка на иномарке.

- Вчера днем, 27 мая, 30-летний водитель автомобиля «Вольво» при выезде с прилегающей территории АЗС в п. Слобода не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Алион». В результате ДТП 24-летняя водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ