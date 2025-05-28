В селе Бурятии перевернулся молодой мотоциклист

Вчера вечером в селе Бурятии произошло ДТП, в котором молодой мотоциклист получил тяжелые травмы. Авария случилась в Мухоршибири.

- В 10 часов вечера 28-летний водитель мотоцикла «Прогаси Пальма», следуя по ул. Доржиева не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мотоциклист с тяжелыми травмами госпитализирован в Мухоршибирскую ЦРБ, - рассказали в ГИБДД республики.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 319 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления 18 пьяных водителей. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 39 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ