Происшествия 28.05.2025 в 11:28

Читинские врачи за взятки штамповали липовые врачебные аккредитации

В деле фигурируют тысячи фактов взяток на 30 миллионов рублей
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Текст: Иван Иванов
Читинские врачи за взятки штамповали липовые врачебные аккредитации
Фото: архив «Номер один»
Следователи в Чите расследуют масштабное «дело врачей» - о выдаче аккредитаций своим коллегам (документы дают право вести врачебную практику). К уголовной ответственности за получение взяток в крупных размерах привлечены четыре человека, в даче взятки предъявлено обвинение 25 медработникам, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на Следком по Забайкальскому краю.

По данным следствия, члены аккредитационной комиссии получали взятки от медработников за незаконное оформление успешной первичной и специализированной аккредитации без сдачи экзаменов. В деле фигурируют тысячи фактов взяток на 30 миллионов рублей.

Следователи СК вместе с ФСБ и МВД устанавливают все эпизоды взяток. Расследование дела находится на контроле руководства регионального CК.

В конце 2024 года председателя аккредитационной комиссии здравоохранения Забайкальского края Михаила Пудова обвинили в выдаче аккредитаций за взятки общей стоимостью в 30 миллионов рублей. Сейчас он находится в СИЗО. По версии следствия, он с тремя подельниками получал взятки от медицинских работников за незаконное оформление аккредитации без экзаменов.

По данным источника, Пудов задержан в Чите, трое фигурантов — в других городах. Также, по его информации, Пудов снял офис и организовывал прием более тысячи экзаменуемых. Медиков в других городах искали его подельники-предприниматели, которые оказывали услуги по теоретической подготовке к аттестациям.

По данным ФСБ, подельники председателя комиссии жили в Москве и за взятки фиктивно проводили аккредитацию медицинских работников различных регионов России.
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