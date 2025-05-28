14-летний сельский подросток в Бурятии обворовал приезжего иркутянина

14-летний школьник из села Субуктуй Кяхтинского района, ранее не попадавший в поле зрения полиции, оказался под следствием за кражу телефона. Гаджет стоимостью 10 тысяч он украл из незапертой машины иркутянина, когда тот не на долго оставил автомобиль. 58-летний житель Иркутской области, работающий вахтовым методом в Кяхтинском районе обратился в полицию.

- Мужчина рассказал, что из его автомобиля пропал мобильный телефон, когда он останавливался у источника неподалеку от с. Субуктуй. Проезжая мимо источника, он спросил у гуляющего на улице подростка, где можно набрать питьевой воды. Мальчик указал на источник, который находился в 70 метрах от автодороги. Гражданин вышел из машины и спустился к источнику. При этом, мужчина взял с собой ключи от автомобиля, но не закрыл его. Подросток же, увидев, что он оставил в машине смартфон, украл его и скрылся, - рассказали в полиции.

Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний местный школьник. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Похищенный телефон у него изъят и возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site