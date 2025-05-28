В Бурятии поиски ребенка не прекращают, несмотря на снег

«Группы продолжают осматривать густые заросли вдоль рек, поля, овраги. Там, где невозможно подобраться к берегу, береговую линию осматривают с неба при помощи БПЛА. Мы благодарим каждого, кто рядом. Мы верим, что мальчик будет найден, и продолжаем искать», - говорят волонтеры.



