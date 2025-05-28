Происшествия 28.05.2025 в 15:45
В Бурятии поиски ребенка не прекращают, несмотря на снег
Сейчас каждая минута на счету, говорят волонтеры
Текст: Андрей Константинов
В Кабанском районе Бурятии продолжаются поиски 8-летнего мальчика из села Брянск, который несколько дней назад пропал возле Селенги.
«Каждая минута на счету — сегодня резко похолодало: температура почти на нуле, идёт ледяной дождь со снегом. Поток людей, желающих помочь, не прекращается. Поисковые группы сменяют друг друга, днём и ночью прочёсывая местность. После выполнения одной задачи добровольцы сразу же берут другую», - рассказали поисковом отряде «Лиза Алерт».
Вчера в поисках участвовали 59 человек: добровольцы «Лизы Алерт», местные жители, сотрудники МЧС, Следственного комитета, администрации поселения.
Всех, кто хочет принять участие в поисковой операции, приглашают в штаб отряда. Он расположен в Доме культуры села Брянск на улице Истомина, 94. Волонтерам нужно одеться по форме «лес», взять с собой воду и еду на сутки, а также репелленты.
Кроме того, для работы штаба требуются туристические навигаторы Garmin (Garmin GPSMAP 65, 65S Garmin GPSMAP 64, 64ST или Garmin eTrex 20X, 22Х, 30X, 32Х), алкалиновые батарейки АА, вода в бутылках по 0,5 л, сухпайки, бумага А4 для печати ориентировок, широкий прозрачный скотч, зарядные устройства для аккумуляторов 18650, репелленты от насекомых.
Напомним, днем 25 мая трое мальчиков без разрешения взрослых пришли к Селенге на окраине села Брянск, где стали купаться. Позже двое из них начали тонуть, и на помощь к ним поспешил местный житель с супругой, которые находились неподалеку. Пока они занимались спасением, третий мальчик от испуга забежал в заросли кустов, после чего обратно не вернулся и бесследно исчез.
По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия направили опытных следователей-криминалистов из аппарата следственного управления.
Фото: «Лиза Алерт»
«Каждая минута на счету — сегодня резко похолодало: температура почти на нуле, идёт ледяной дождь со снегом. Поток людей, желающих помочь, не прекращается. Поисковые группы сменяют друг друга, днём и ночью прочёсывая местность. После выполнения одной задачи добровольцы сразу же берут другую», - рассказали поисковом отряде «Лиза Алерт».
Вчера в поисках участвовали 59 человек: добровольцы «Лизы Алерт», местные жители, сотрудники МЧС, Следственного комитета, администрации поселения.
«Группы продолжают осматривать густые заросли вдоль рек, поля, овраги. Там, где невозможно подобраться к берегу, береговую линию осматривают с неба при помощи БПЛА. Мы благодарим каждого, кто рядом. Мы верим, что мальчик будет найден, и продолжаем искать», - говорят волонтеры.
Всех, кто хочет принять участие в поисковой операции, приглашают в штаб отряда. Он расположен в Доме культуры села Брянск на улице Истомина, 94. Волонтерам нужно одеться по форме «лес», взять с собой воду и еду на сутки, а также репелленты.
Кроме того, для работы штаба требуются туристические навигаторы Garmin (Garmin GPSMAP 65, 65S Garmin GPSMAP 64, 64ST или Garmin eTrex 20X, 22Х, 30X, 32Х), алкалиновые батарейки АА, вода в бутылках по 0,5 л, сухпайки, бумага А4 для печати ориентировок, широкий прозрачный скотч, зарядные устройства для аккумуляторов 18650, репелленты от насекомых.
Напомним, днем 25 мая трое мальчиков без разрешения взрослых пришли к Селенге на окраине села Брянск, где стали купаться. Позже двое из них начали тонуть, и на помощь к ним поспешил местный житель с супругой, которые находились неподалеку. Пока они занимались спасением, третий мальчик от испуга забежал в заросли кустов, после чего обратно не вернулся и бесследно исчез.
По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия направили опытных следователей-криминалистов из аппарата следственного управления.
Фото: «Лиза Алерт»
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