В Иркутской области произошло массовое убийство подростков

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала массовое убийство подростков в Байкальске, сообщает Irk.ru.Омбудсмен рассказала, что ребята отмечали день рождения в частном доме в СНТ. Несколько человек ушли домой, остальные остались ночевать. Ночью один из подростков напал с ножом на сверстников, а затем поджег строение и сам погиб в огне. Причины его поступка устанавливаются.В результате произошедшего погибли пятеро несовершеннолетних, в том числе и нападавший. Еще четверо сейчас находятся в больнице.«Троим оказывается психологическая помощь — дети находятся в глубоком шоке. Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения», — отметила Татьяна Афанасьева.Детский омбудсмен выехала в Байкальск, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. На месте уже работают представители СК, полиции, прокурор области, а также министры здравоохранения и образования. По предварительным данным, подростки на профилактических учетах не состояли.Байкальск считается одним из самых депрессивных городов соседней области. В городе десять лет назад было закрыто градообразующее предприятие БЦБК. Возникла безработица. В соцсетях области пишут, что и многие мужчины уехали на вахты и подписали контракты. Детьми мало кто занимается. В целом трагедии мог способствовать высочайший уровень агрессии в обществе.