Происшествия 28.05.2025 в 16:12

В Иркутской области произошло массовое убийство подростков

Юноша зарезал четырех сверстников и погиб сам
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области произошло массовое убийство подростков
Фото: прокуратура Иркутской области
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала массовое убийство подростков в Байкальске, сообщает Irk.ru.

Омбудсмен рассказала, что ребята отмечали день рождения в частном доме в СНТ. Несколько человек ушли домой, остальные остались ночевать. Ночью один из подростков напал с ножом на сверстников, а затем поджег строение и сам погиб в огне. Причины его поступка устанавливаются.

В результате произошедшего погибли пятеро несовершеннолетних, в том числе и нападавший. Еще четверо сейчас находятся в больнице.

«Троим оказывается психологическая помощь — дети находятся в глубоком шоке. Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения», — отметила Татьяна Афанасьева.

Детский омбудсмен выехала в Байкальск, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. На месте уже работают представители СК, полиции, прокурор области, а также министры здравоохранения и образования. По предварительным данным, подростки на профилактических учетах не состояли.

Байкальск считается одним из самых депрессивных городов соседней области. В городе десять лет назад было закрыто градообразующее предприятие БЦБК. Возникла безработица. В соцсетях области пишут, что и многие мужчины уехали на вахты и подписали контракты. Детьми мало кто занимается. В целом трагедии мог способствовать высочайший уровень агрессии в обществе.
Теги
убийство

Все новости

Житель Бурятии чуть не спалил автозаправку
28.05.2025 в 17:03
«Прыгал на детей с разбега, хватал за кофты»
28.05.2025 в 16:49
Лужи в Улан-Удэ откачают к завтрашнему утру
28.05.2025 в 16:31
Порывистый ветер на Пыхте повредил электрооборудование
28.05.2025 в 16:22
В Иркутской области произошло массовое убийство подростков
28.05.2025 в 16:12
В Бурятии поиски ребенка не прекращают, несмотря на снег
28.05.2025 в 15:45
Мэр Улан-Удэ проверил лагеря
28.05.2025 в 15:26
В Улан-Удэ три дня не будут продавать алкоголь
28.05.2025 в 15:23
Бурятия вошла в топ-5 регионов страны в акции «БумБатл»
28.05.2025 в 15:11
Почти 12 тысяч детей отдохнут этим летом в Улан-Удэ
28.05.2025 в 15:01
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
Житель Бурятии чуть не спалил автозаправку
Пьяный мужчина намеренно поджог траву возле опасного объекта
28.05.2025 в 17:03
В Бурятии поиски ребенка не прекращают, несмотря на снег
Сейчас каждая минута на счету, говорят волонтеры
28.05.2025 в 15:45
14-летний сельский подросток в Бурятии обворовал приезжего иркутянина
Школьник украл телефон из его автомобиля
28.05.2025 в 12:11
Читинские врачи за взятки штамповали липовые врачебные аккредитации
В деле фигурируют тысячи фактов взяток на 30 миллионов рублей
28.05.2025 в 11:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru