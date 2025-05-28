Житель Бурятии чуть не спалил автозаправку

В Бурятии дознавателю МЧС удалось установить поджигателя, который едва не спалил автозаправочную станцию.Как рассказали в МЧС, происшествие случилось еще 24 апреля. 40-летний мужчина, будучи пьяным, намеренно поджог сухую траву вблизи АЗС на первом километре Спиртзаводского тракта в Улан-Удэ.Пожар охватил 2,5 гектара, огонь бушевал в нескольких метрах от заправки. К счастью, огнеборцам удалось защитить ее от огня.«В настоящий момент на нарушителя особого противопожарного режима составлен протокол по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф до 20 тысяч рублей. С начала пожароопасного периода к ответственности в регионе привлекли 22 гражданина, еще в отношении 9 проводят проверки», - сообщили в МЧС.