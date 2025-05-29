8-летняя девочка погибла в автоаварии в Бурятии

«По предварительным данным, на 38-м км федеральной автодороги Улан-Удэ - Кяхта (отворот на с. Колобки) водитель «Тойоты Краун» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Клюгер», которая после столкновения вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла 8-летняя девочка из «Клюгера», еще два пассажира этого автомобиля - 6-летний мальчик и 76-летний мужчина – были доставлены в больницу», - рассказали в ГИБДД Бурятии.











В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту ДТП, случившегося вчера вечером в Иволгинском районе.Как сообщили в прокуратуре, водитель «Крауна» задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.«Прокуратурой осуществляется контроль за ходом расследования уголовного дела, будет дана оценка законности принятых процессуальных решений, исполнению законодательства о безопасности дорожного движения», - отметили в надзорном ведомстве.Фото: ГИБДД, прокуратура Бурятии