Происшествия 29.05.2025 в 09:11
В Бурятии количество лесных пожаров сократилось, но их площадь увеличилась
Огонь охватил уже свыше 100 тысяч гектар леса
Текст: Андрей Константинов
За минувшие сутки в лесах Бурятии удалось потушить 11 пожаров, при этом возникло всего 2 новых. Таким образом, на утро сегодняшнего дня их общее число сократилось до 34, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
В то же время площадь, охваченная огнем, наоборот, заметно выросла – с 83 до 104 тысяч гектаров. Сейчас очаги действуют в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах.
«На тушении работает 941 человек из числа лесной охраны, сотрудников МЧС, арендаторов лесных участков и привлечённых граждан. Задействовано 211 единиц техники», - сообщают в РАЛХе.
В то же время площадь, охваченная огнем, наоборот, заметно выросла – с 83 до 104 тысяч гектаров. Сейчас очаги действуют в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах.
«На тушении работает 941 человек из числа лесной охраны, сотрудников МЧС, арендаторов лесных участков и привлечённых граждан. Задействовано 211 единиц техники», - сообщают в РАЛХе.
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