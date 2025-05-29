В Бурятии количество лесных пожаров сократилось, но их площадь увеличилась

За минувшие сутки в лесах Бурятии удалось потушить 11 пожаров, при этом возникло всего 2 новых. Таким образом, на утро сегодняшнего дня их общее число сократилось до 34, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.В то же время площадь, охваченная огнем, наоборот, заметно выросла – с 83 до 104 тысяч гектаров. Сейчас очаги действуют в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах.«На тушении работает 941 человек из числа лесной охраны, сотрудников МЧС, арендаторов лесных участков и привлечённых граждан. Задействовано 211 единиц техники», - сообщают в РАЛХе.