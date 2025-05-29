Жительница Улан-Удэ решила конфликт с сожителем с помощью ножа

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, преступление произошло вечером 13 апреля в одном из домов на улице Комсомольская. Обвиняемая в ходе совместного распития спиртного поссорилась с сожителем, схватила нож и нанесла им удары мужчине в живот и по рукам. Потерпевшего госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов он скончался в больнице. Женщину задержали и взяли под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.