Происшествия 29.05.2025 в 09:45

Водитель, угробивший 8-летнюю девочку в Бурятии, был пьян

Погибший ребенок и другие пострадавшие пассажиры авто не были пристегнуты
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Текст: Андрей Константинов
Водитель, угробивший 8-летнюю девочку в Бурятии, был пьян
Фото: ГИБДД Бурятии
В ГИБДД Бурятии рассказали подробности вчерашней автоаварии, в которой погибла 8-летняя девочка.

Сообщается, что за рулем «Тойоты Краун», которая выехала на встречную полосу и врезалась в «Клюгер», находился 21-летний молодой человек. Он не имел водительских прав и был пьян. Результат его освидетельствования показал 0,24 мг/л.

«Клюгером», который после столкновения слетел в кювет и перевернулся, управляла 50-летняя женщина. Сама она серьезно не пострадала, а вот ее пассажирам страшно не повезло: 8-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте, еще трое: 6-летний мальчик, 52-летний и 75-летний мужчины получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали. 

«Пассажиры автомобиля, в том числе оба ребенка, перевозились с нарушением ПДД, будучи непристегнутыми ремнями безопасности», - отметили в Госавтоинспекции. 

Напомним, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель «Крауна» задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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