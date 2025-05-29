В Бурятии пьяный мотоциклист закончил свой путь в больнице

ДТП случилось днем 28 мая в Джидинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель мотоцикла «Пантер 250», не имеющий прав и будучи пьяным, ехал по автодороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. В районе 120-го километра трассы он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии байкер получил травмы, его госпитализировали в больницу.