Происшествия 29.05.2025 в 10:20
Пропавшего в Бурятии 8-летнего мальчика нашли мертвым
Его тело обнаружили в реке
Текст: Андрей Константинов
В Кабанском районе Бурятии найдено тело пропавшего 8-летнего ребенка из села Брянск. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», оно обнаружено в реке в 800 метрах ниже по течению от предполагаемого места его гибели. В МВД уточнили, что тело обнаружили водолазы.
Напомним, днем 25 мая трое мальчиков без разрешения взрослых пришли к Селенге на окраине села Брянск, где стали купаться. Позже двое из них начали тонуть, и на помощь к ним поспешил местный житель с супругой, которые находились неподалеку. Пока они занимались спасением, третий мальчик от испуга забежал в заросли кустов, после чего обратно не вернулся и бесследно исчез.
По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия направили опытных следователей-криминалистов из аппарата следственного управления. Ребенка искали несколько дней, поиски не прекратили даже вчера, несмотря на непогоду. В них участвовали добровольцы «Лизы Алерт», местные жители, спасатели и правоохранители. Для помощи в розысках мальчика приезжали даже добровольцы из Иркутской области. Однако, надежды найти его живым было мало - уже на следующий день после пропажи ребенка сообщалось, что кинологи с собаками обнаружили его следы, ведущие к обрыву берега.
Напомним, днем 25 мая трое мальчиков без разрешения взрослых пришли к Селенге на окраине села Брянск, где стали купаться. Позже двое из них начали тонуть, и на помощь к ним поспешил местный житель с супругой, которые находились неподалеку. Пока они занимались спасением, третий мальчик от испуга забежал в заросли кустов, после чего обратно не вернулся и бесследно исчез.
По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия направили опытных следователей-криминалистов из аппарата следственного управления. Ребенка искали несколько дней, поиски не прекратили даже вчера, несмотря на непогоду. В них участвовали добровольцы «Лизы Алерт», местные жители, спасатели и правоохранители. Для помощи в розысках мальчика приезжали даже добровольцы из Иркутской области. Однако, надежды найти его живым было мало - уже на следующий день после пропажи ребенка сообщалось, что кинологи с собаками обнаружили его следы, ведущие к обрыву берега.
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