В Бурятии «БелАЗ» провалился под землю

В Мухоршибирском районе Бурятии груженый углем «БелАЗ» съехал с дороги и одной стороной провалился под землю. Видео происшествия появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».Представители Тугнуйского разреза, которому принадлежит самосвал, факт происшествия подтвердили.«В связи с погодными условиями водитель карьерного автосамосвала, не рассчитав габариты горнотранспортного оборудования, совершил съезд с технологической дороги. Пострадавших нет», - сообщили они в телеграм-канале «Мухоршибирь-инфо.24/7».