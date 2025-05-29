Происшествия 29.05.2025 в 11:09
В Бурятии «БелАЗ» провалился под землю
На предприятии сообщили, что водитель «не рассчитал габариты»
Текст: Андрей Константинов
В Мухоршибирском районе Бурятии груженый углем «БелАЗ» съехал с дороги и одной стороной провалился под землю. Видео происшествия появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».
Представители Тугнуйского разреза, которому принадлежит самосвал, факт происшествия подтвердили.
«В связи с погодными условиями водитель карьерного автосамосвала, не рассчитав габариты горнотранспортного оборудования, совершил съезд с технологической дороги. Пострадавших нет», - сообщили они в телеграм-канале «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Представители Тугнуйского разреза, которому принадлежит самосвал, факт происшествия подтвердили.
«В связи с погодными условиями водитель карьерного автосамосвала, не рассчитав габариты горнотранспортного оборудования, совершил съезд с технологической дороги. Пострадавших нет», - сообщили они в телеграм-канале «Мухоршибирь-инфо.24/7».
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