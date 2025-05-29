Три машины столкнулись на Верхней Березовке в Улан-Удэ

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, случившейся сегодня утром на Верхней Березовке. Там столкнулись три автомобиля «ГАЗ-3110», «Тойота Ипсум» и «Тойота Премио».





Момент ДТП попал на камеру наблюдения. На кадрах видно, что, когда «Ипсум» начал поворот налево, в него врезалась ехавшая позади «Волга», водитель которой пошел на обгон по встречной полосе. После столкновения отечественный автомобиль отлетел на парковку и врезался в стоявшую там «Тойоту Премио».











«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлена пожилая пассажирка «Тойоты Ипсум» - женщина 1948 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в Госавтоинспекции.