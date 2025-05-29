Происшествия 29.05.2025 в 11:39
Три машины столкнулись на Верхней Березовке в Улан-Удэ
В аварии пострадала пожилая женщина
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, случившейся сегодня утром на Верхней Березовке. Там столкнулись три автомобиля «ГАЗ-3110», «Тойота Ипсум» и «Тойота Премио».
Момент ДТП попал на камеру наблюдения. На кадрах видно, что, когда «Ипсум» начал поворот налево, в него врезалась ехавшая позади «Волга», водитель которой пошел на обгон по встречной полосе. После столкновения отечественный автомобиль отлетел на парковку и врезался в стоявшую там «Тойоту Премио».
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