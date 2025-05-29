Происшествия 29.05.2025 в 14:43

Прокуратура запросила по 18 лет для полицейских, обвиненных в убийстве школьницы

Однако главный свидетель преступления отказался от показаний
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Текст: КП-Новосибирск
Прокуратура запросила по 18 лет для полицейских, обвиненных в убийстве школьницы
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области // Предоставлено родственниками
В Новосибирске прокуратура запросила по 18 лет колонии строгого режима обвиняемым в убийстве 14-летней Наташи Матюхиной. Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия случилась вечером 2 марта 2010 года в отдаленном селе Яркуль Новосибирской области. Школьница пропала после дискотеки в сельском клубе: подруга проводила девочку до перекрестка, откуда до дома Наташи оставалось идти меньше 200 метров. Но Наташа так и не вернулась в тот вечер.

Поиски ребенка ни к чему не привели, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Полицейские и местные жители прочесали свалки, погреба, допросили всех жителей села Яркуль. Но тогда никого не задержали.

И лишь в 2023 году в жестокой расправе над девочкой обвинили двух бывших полицейских - Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. Версия СКР такова: пьяные офицеры милиции сбили Наташу на автомобиле, закинули еще живую в багажник, а потом расправились с ней. Такие подробности – из уст свидетельницы.

- Допрошенная свидетельница во время распития спиртного со своим отчимом говорила, что находилась в машине, когда сбили Наташу. При этом никаких имен не называла, заплакала, а наутро отказалась от своих слов. Через три года она уехала в город Сальск с родителями, ее вызвали на допрос. Сначала она всё отрицала, через 3 часа в отделе сказала, что была в том самом автомобиле. С ее слов, 2 марта она вышла на улицу, встретила Бартоломея и Кудрявцева, согласилась покататься в машине, выпить спиртного. В итоге провела с ними 4-5 часов. Вечером она попросила парней отвезти ее домой к Яркулю, на подъезде Кудрявцев сбил девочку, которая шла по дороге. Она из машины не выходила, Бартоломей и Кудрявцев положили сбитую девочку в багажник автомобиля, сели в машину и начали ссориться. Сама свидетельница была в состоянии опьянения, Бартоломей и Кудрявцев ее отпустили, при этом сказали: «Если кому расскажешь – убьем». Ей было страшно, она навсегда уехала из Новосибирской области. От очных ставок она отказывалась, опасаясь за свою жизнь, - сообщил заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко.

По данным прокуратуры, свидетельница несколько раз подтвердила свои показания, данные на следствии. Однако затем изменила свои показания на суде:

– Я прошу прощения у подсудимых, что оклеветала их, — ошарашила она присутствующих.

Свидетельница заявила, что говорила на допросе под давлением – обвинить Кудрявцева и Бартоломея, мол, заставляли сотрудники СКР.

- Полагаю, что свидетельница изменила показания на суде, опасаясь за свою жизнь – о чем неоднократно заявляла на следствии. Она стала утверждать, что фамилии полицейских она узнала из материалов дела, но это опровергается показаниями отчима, что еще в 2010 году свидетельница называла имена Бартоломея и Кудрявцева. Отчим был допрошен через 2 месяца после нее, оснований для оговора у него нет, – сообщил в прениях гособвинитель Игорь Мищенко. – Алиби Бартоломея с детализацией его номера мобильного в другом селе не исключает возможности добраться в Яркуль, где сотовая связь отсутствовала. Также мобильным Бартоломея мог пользоваться кто-то другой.

Суд над бывшими полицейскими длится уже два года, за это время Максим Кудрявцев добился домашнего ареста по болезни, а Евгений Бартоломей остался в СИЗО. Изначально их обвиняли по трем статьям УК РФ: «Превышение должностных полномочий», «Похищение несовершеннолетнего группой лиц», «Убийство, сопряженное с похищением человека группой лиц с целью скрыть другое преступление». Однако с момента исчезновения Наташи Матюхиной прошло 15 лет и сроки давности по двум уже прошли. Иначе Кудрявцеву грозило бы в совокупности максимально 34 года и 8 месяцев лишения свободы, а Бартоломей бы мог получить 31 год и 8 месяцев лишения свободы.

- На основании п. «а», «б», «г» ч. 1 ст. 78 освободить Кудрявцева от наказания по статье 264, Кудрявцева и Бартоломея – по статьям ч. 1 ст. 286 и «а», «д» ст. 126 УК РФ освободить за истечением сроков давности. Вопрос об истечении сроков давности по особо тяжким статьям с пожизненным заключением решается судом. Полагаю, что нет оснований по применению сроков давности и освобождения подсудимых по наказанию по пунктам «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего или лица в беспомощном состоянии группой лиц с целью скрыть другое преступление». Прошу назначить каждому подсудимому по 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, - сообщил заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко.

Мама погибшей Наташи Матюхиной не поехала на процесс. Прения стороны защиты назначены на 3 июня. 
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