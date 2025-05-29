Происшествия 29.05.2025 в 19:04

Главный энергетик Бурятии задержан в Чите

Председателя совета директоров «ТГК-14» Константина Люльчева задержали при попытке вылета за границу
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Текст: Иван Иванов
Главный энергетик Бурятии задержан в Чите

Об этом сообщает «Газета РБ» со ссылкой на собственные источники. Источник портала «Московский комсомолец в Чите» также подтвердил информацию о задержании Люльчева силовиками.

Задержанию предшествовала  рабочая поездка в Улан-Удэ заместителя руководителя администрации президента РФ  Максима Орешкина, который  ознакомился  с ходом строительства ТЭЦ 2 в поселке Энергетик. Он оценил возведение новых тепловых и генерирующих мощностей котельной стоимостью 40 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что г-Люльчев имеет вид на жительство в Великобритании. Его партнер и один из ключевых акционеров ТГК-14 Виктор Мясник в конце 2024 года снял с себя часть полномочий в акционерном обществе  и, по некоторым сведениям, в настоящий момент  находится в Дубае.


Фото: Номер один

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