Происшествия 30.05.2025 в 09:29

В Бурятии водитель без прав сбил 8-летнего мальчика

Школьник катался на велосипеде
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии водитель без прав сбил 8-летнего мальчика

Вчера днем, 29 мая, в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, катающийся на велосипеде у дороги. Его сбил водитель иномарки, находящийся за рулем без прав.

- 40-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», не имеющий права управления ТС, следуя по ул. Рыбацкая п. Нижнангарск, совершил наезд на 8-летнего мальчика, выехавшего на велосипеде со второстепенной дороги. В результате ребенок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ

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