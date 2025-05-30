18-летний мотоциклист в Улан-Удэ сломал себе ногу в ДТП

Не имеющий прав мотоциклист попал вчера в ДТП, в результате которого оказался в больнице с переломом ноги. Авария произошла в 19 часов в Улан-Удэ.

- 39-летний водитель автомобиля «Тойота Спасио», следуя по ул. Олега Кошевого совершил столкновение с мопедом «Регул» под управлением 18-летнего водителя, не имеющего права управления ТС. В результате ДТП юноша с переломом бедра доставлен в БСМП, - прокомментировали в ГИБДД республики.

За вчерашний день на территории республики инспекторами ДПС выявлено 316 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 13 пьяных водителей.

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 26 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ