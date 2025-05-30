Происшествия 30.05.2025 в 09:55
В Бурятии бушуют около тридцати пожаров
Площадь всех возгораний составляет 114 тысяч га
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии удалось потушить 11 лесных пожаров на общей площади 19 399 га. При этом возникло пять новых возгораний, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
По данным РАЛХа, сейчас в республике действует 28 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах. Общая площадь всех возгораний составляет 114 тысяч га.
«На тушении работает 746 человек из числа лесной охраны и привлечённых граждан. Задействовано 184 единицы техники», - сообщили в РАЛХе.
По данным РАЛХа, сейчас в республике действует 28 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах. Общая площадь всех возгораний составляет 114 тысяч га.
«На тушении работает 746 человек из числа лесной охраны и привлечённых граждан. Задействовано 184 единицы техники», - сообщили в РАЛХе.
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