Происшествия 30.05.2025 в 10:41
В Бурятии на месте гибели мальчика установят запрещающие знаки
Семью, которая спасла других детей, представят к награде
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии сообщил о продолжении расследования уголовного дела по факту гибели 8-летнего мальчика из села Брянск, который утонул в Селенге. В его рамках местным властям направят представления об устранении причин и условий, которые способствовали трагедии. В частности, об установке знаков, информирующих о запрете купания в опасных местах, и проведении встреч с населением для разъяснения правил безопасного поведения на водоемах.
Кроме того, в центральный аппарат следственного ведомства направят представление для рассмотрения вопроса о награждении мужчины и его супруги, которые спасли из воды двух тонувших мальчиков.
Также следственное управление выразило признательность волонтерам и участникам поискового отряда «ЛизаАлерт», работникам Байкальского поискового спасательного отряда, сотрудника МЧС и МВД, которые практически в круглосуточном режиме вели поиски мальчика.
Напомним, днем 25 мая трое мальчиков без разрешения взрослых пришли к Селенге на окраине села Брянск, где стали купаться. Позже двое из них начали тонуть, и на помощь к ним поспешил местный житель с супругой, которые находились неподалеку. Пока они занимались спасением, третий мальчик от испуга забежал в заросли кустов, после чего обратно не вернулся и бесследно исчез. Его следы вели к крутому обрыву, с которого он упал в реку и утонул. Тело ребенка нашли вчера в восьмистах метрах ниже по течению в русле реки.
Кроме того, в центральный аппарат следственного ведомства направят представление для рассмотрения вопроса о награждении мужчины и его супруги, которые спасли из воды двух тонувших мальчиков.
Также следственное управление выразило признательность волонтерам и участникам поискового отряда «ЛизаАлерт», работникам Байкальского поискового спасательного отряда, сотрудника МЧС и МВД, которые практически в круглосуточном режиме вели поиски мальчика.
Напомним, днем 25 мая трое мальчиков без разрешения взрослых пришли к Селенге на окраине села Брянск, где стали купаться. Позже двое из них начали тонуть, и на помощь к ним поспешил местный житель с супругой, которые находились неподалеку. Пока они занимались спасением, третий мальчик от испуга забежал в заросли кустов, после чего обратно не вернулся и бесследно исчез. Его следы вели к крутому обрыву, с которого он упал в реку и утонул. Тело ребенка нашли вчера в восьмистах метрах ниже по течению в русле реки.
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