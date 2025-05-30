Жительницу Улан-Удэ развели на 700 тысяч рублей

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 25 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий мошенников жители республики потеряли почти 1,4 млн рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, одной из жертв аферистов стала 30-летняя жительница Улан-Удэ. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником одной из сотовых компании и сообщил, что женщине необходимо продлить договор обслуживания сим-карты. Согласившись, горожанка продиктовала поступившие ей коды из смс.Затем в мессенджере улан-удэнке поступил звонок от лжесотрудника банка, который пояснил, что ранее с ней связывались мошенники. Однако он может помочь разобраться в данной ситуации и попросил продемонстрировать личный кабинет в банковском приложении.После демонстрации экрана личного кабинета «сотрудник банка» сообщил, что имеющиеся у женщины накопления в размере 600 тысяч рублей необходимо перевести на другой счет. Также в ее личном кабинете имелся предварительно одобренный онлайн-кредит на 133 тысячи рублей. И накопления, и кредит женщина перевела аферистам посредством демонстрации экрана под руководством «банковского сотрудника».Когда горожанка прекратила разговор, то решила позвонить на «горячую линию» банка. Только связавшись с финансовым учреждением она поняла, что попала на уловки мошенников.