Происшествия 30.05.2025 в 11:29

Жительницу Улан-Удэ развели на 700 тысяч рублей

Женщина безоговорочно доверилась позвонившему ей «сотруднику банка»
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Текст: Андрей Константинов
Жительницу Улан-Удэ развели на 700 тысяч рублей
Фото: архив «Номер один»
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 25 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий мошенников жители республики потеряли почти 1,4 млн рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, одной из жертв аферистов стала 30-летняя жительница Улан-Удэ. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником одной из сотовых компании и сообщил, что женщине необходимо продлить договор обслуживания сим-карты. Согласившись, горожанка продиктовала поступившие ей коды из смс.

Затем в мессенджере улан-удэнке поступил звонок от лжесотрудника банка, который пояснил, что ранее с ней связывались мошенники. Однако он может помочь разобраться в данной ситуации и попросил продемонстрировать личный кабинет в банковском приложении.

После демонстрации экрана личного кабинета «сотрудник банка» сообщил, что имеющиеся у женщины накопления в размере 600 тысяч рублей необходимо перевести на другой счет. Также в ее личном кабинете имелся предварительно одобренный онлайн-кредит на 133 тысячи рублей. И накопления, и кредит женщина перевела аферистам посредством демонстрации экрана под руководством «банковского сотрудника».

Когда горожанка прекратила разговор, то решила позвонить на «горячую линию» банка. Только связавшись с финансовым учреждением она поняла, что попала на уловки мошенников. 
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мошенничество

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