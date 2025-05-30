Сельская школьница в Бурятии спасла своих соседей от пожара

Школьница из села Илька Заиграевского района уберегла соседей от пожара. Трагедии удалось избежать жителям улицы Советская благодаря бдительности своей юной соседки.

- Вечером 28 мая Варвара Ращупкина возвращалась домой с прогулки и увидела возгорание в нежилом доме. По соседству с полыхающим огнём был распложен гараж частного дома. О происшествии девочка сразу сообщила в пожарную службу и разбудила владельцев хозяйственных построек. Благодаря чётким действиям школьницы и оперативности пожарной службы удалось избежать большого пожара, - сообщили в ТГ-канале районной газеты «Вперед. Заиграево».

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево».