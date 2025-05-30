Происшествия 30.05.2025 в 15:32

В попытке накоптить сала сельчанин в Бурятии чуть не спалил соседей

Угли из печи подожгли сухую траву и часть участка
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Текст: Елена Кокорина
В попытке накоптить сала сельчанин в Бурятии чуть не спалил соседей

Кругленькую сумму предстоит заплатить жителю улуса Ушхайта в Бурятии за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима.

- Дознавателем установлено, что 65-летний местный житель производил топку коптильни во дворе своего дома. Порывом ветра угли выдуло из печи на сухую траву соседнего домовладения. Огонь стремительно охватил около 60 метров растительности и перекинулся на ограждение между участками. Прибывшие на место пожарные боролись с огнем около 20 минут. Благо, обошлось без пострадавших, - рассказали в МЧС республики.

В отношении виновного лица составлен протокол и штраф может составить до 20 тысяч рублей.

С начала года в Бурятии сухая трава горела 640 раз. Огнем пройдено более 6 тысяч гектаров, добавили в ведомстве.

Фото: МЧС Республики Бурятия

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