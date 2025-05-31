12 миллионов рублей отдали аферистам жители Бурятии за неделю

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 946 человек. Причиненный им ущерб составил 215 млн рублей (+ 12,5 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в прокуратуре Бурятии.Так, житель Улан-Удэ нашел в Интернете объявление о продаже лодочного мотора по цене ниже рыночной — за 80 тысяч рублей. Его это заинтересовало, и он оформил заказ, указав свой номер телефона и личные данные.Через несколько часов в мессенджере от неизвестного пришло сообщение о том, что покупка одобрена, и просьба оплатить заказ. Горожанин, не подозревая обмана, перевел 80 тысяч на указанный счет. После этого «продавец» перестал выходить на связь.