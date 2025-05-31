Происшествия 31.05.2025 в 10:49

Житель Улан-Удэ задушил жену и через несколько дней покончил с собой

В кармане он оставил записку с адресом, где находилось тело
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ задушил жену и через несколько дней покончил с собой
Фото: скриншот видео "Весь Улан-Удэ"
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту убийства женщины, случившегося несколько дней назад в квартире одного из домов на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ. По версии следствия, с горожанкой расправился ее муж, но его самого уже нет в живых – сегодня ночью он покончил с собой.

Как рассказали в следственном ведомстве, несколько дней назад мужчина в арендованной квартире на бульваре Карла Маркса в ходе ссоры задушил супругу. После расправы забрал с собой маленькую дочь и покинул место преступления, заперев входную дверь. Вместе с ребенком он поселился в доме на улице Борсоева.

«В ночь на 31 мая мужчина устроил на балконе пожар, после чего свел счеты с жизнью. Возгорание было своевременно ликвидировано, находившаяся в квартире девочка не пострадала, сейчас она передана родственникам. В кармане у мужчины находились ключи и записка с адресом предыдущей квартиры, где при осмотре обнаружили тело его супруги», - сообщили в Следственном комитете.

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