Житель Улан-Удэ задушил жену и через несколько дней покончил с собой

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту убийства женщины, случившегося несколько дней назад в квартире одного из домов на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ. По версии следствия, с горожанкой расправился ее муж, но его самого уже нет в живых – сегодня ночью он покончил с собой.Как рассказали в следственном ведомстве, несколько дней назад мужчина в арендованной квартире на бульваре Карла Маркса в ходе ссоры задушил супругу. После расправы забрал с собой маленькую дочь и покинул место преступления, заперев входную дверь. Вместе с ребенком он поселился в доме на улице Борсоева.«В ночь на 31 мая мужчина устроил на балконе пожар, после чего свел счеты с жизнью. Возгорание было своевременно ликвидировано, находившаяся в квартире девочка не пострадала, сейчас она передана родственникам. В кармане у мужчины находились ключи и записка с адресом предыдущей квартиры, где при осмотре обнаружили тело его супруги», - сообщили в Следственном комитете.