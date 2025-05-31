В Бурятии сократилась число и площадь лесных пожаров

13 лесных пожаров на общей площади почти в 31 тысячу гектар удалось потушить в Бурятии за минувшие сутки. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, все они были сосредоточены в Баунтовском районе. Правда, там возникло еще два новых возгорания.«По оперативным данным, на утро 31 мая в республике действует 17 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах. Общая площадь возгораний 90 435 га. Угрозы населённым пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.Сейчас с огнем борются 660 человек, задействовано 139 единиц техники.