Происшествия 31.05.2025 в 12:04
В Бурятии сократилась число и площадь лесных пожаров
За сутки удалось потушить 13 очагов
Текст: Андрей Константинов
13 лесных пожаров на общей площади почти в 31 тысячу гектар удалось потушить в Бурятии за минувшие сутки. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, все они были сосредоточены в Баунтовском районе. Правда, там возникло еще два новых возгорания.
«По оперативным данным, на утро 31 мая в республике действует 17 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах. Общая площадь возгораний 90 435 га. Угрозы населённым пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.
Сейчас с огнем борются 660 человек, задействовано 139 единиц техники.
«По оперативным данным, на утро 31 мая в республике действует 17 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах. Общая площадь возгораний 90 435 га. Угрозы населённым пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.
Сейчас с огнем борются 660 человек, задействовано 139 единиц техники.
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