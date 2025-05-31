Происшествия 31.05.2025 в 12:04

В Бурятии сократилась число и площадь лесных пожаров

За сутки удалось потушить 13 очагов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сократилась число и площадь лесных пожаров
Фото: РАЛХ
13 лесных пожаров на общей площади почти в 31 тысячу гектар удалось потушить в Бурятии за минувшие сутки. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, все они были сосредоточены в Баунтовском районе. Правда, там возникло еще два новых возгорания.

«По оперативным данным, на утро 31 мая в республике действует 17 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах. Общая площадь возгораний 90 435 га. Угрозы населённым пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.

Сейчас с огнем борются 660 человек, задействовано 139 единиц техники.
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