Эмбрионы выращивали в пробирках

По данным следствия, с 2018 по 2020 годы врачи из частной клиники подделывали медицинские документы, указывая ложные данные о бесплодии покупателей и генетических родителей. Об этом сообщает Iz.ru.Под предлогом лечения бесплодия они выращивали эмбрионы для рождения детей с целью их продажи и вывоза за границу. После начала пандемии схема была свернута, но это не помешало силовикам спустя пять лет, на основании оперативных данных начать расследование «дела врачей».Всего преступники продали за границу 13 новорожденных, заработав более 53 млн рублей.По данным фактам было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 127.1 УК РФ. («Торговля людьми») В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Врачам может грозить до 15 лет лишения свободы.