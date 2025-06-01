Происшествия 01.06.2025 в 15:24

В Брянской области на пассажирский поезд рухнул подорванный мост

В результате происшествия погибло семь человек

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Текст: Анастасия Величко
В Брянской области на пассажирский поезд рухнул подорванный мост

Пассажирский поезд сошел с рельсов в результате обрушения автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. Погибли семь человек, 66 пострадали. Всего в поезде находилось 388 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Пассажирский поезд №86 Климов - Москва сошел с рельсов на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи. Информация об обрушении конструкции автомобильного моста поступила в 22:50 мск 31 мая, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

К месту направлены восстановительные поезда.

В результате ЧП погибло семь человек и 66 пострадали.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22. Трое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают следователи.

Для пассажиров организовали резервный поезд Брянск - Москва, его прибытие на Киевский вокзал ожидается в 10:40 мск.

К ликвидации последствий аварии привлечены около 180 человек и 60 единиц техники.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения моста стал его подрыв.


Фото: скриншот видео

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