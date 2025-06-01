В Брянской области на пассажирский поезд рухнул подорванный мост
В результате происшествия погибло семь человек
Пассажирский поезд сошел с рельсов в результате обрушения автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. Погибли семь человек, 66 пострадали. Всего в поезде находилось 388 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Пассажирский поезд №86 Климов - Москва сошел с рельсов на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи. Информация об обрушении конструкции автомобильного моста поступила в 22:50 мск 31 мая, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
К месту направлены восстановительные поезда.
В результате ЧП погибло семь человек и 66 пострадали.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22. Трое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
На месте работают следователи.
Для пассажиров организовали резервный поезд Брянск - Москва, его прибытие на Киевский вокзал ожидается в 10:40 мск.
К ликвидации последствий аварии привлечены около 180 человек и 60 единиц техники.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения моста стал его подрыв.
Фото: скриншот видео