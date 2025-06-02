Происшествия 02.06.2025 в 09:06

В Бурятии не уменьшается площадь лесных пожаров

Хотя их количество сократилось
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В Бурятии не уменьшается площадь лесных пожаров
Фото: скриншот видео
В Бурятии за прошедшие сутки удалось потушить 2 лесных пожара на общей площади 6 300 га. Новых возгораний при этом не возникло, сообщили в Республиканском агентстве Лесного хозяйства.

На утро 2 июня в республике действует 16 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах. Общая площадь возгораний составляет 116 555 га – это немного больше, чем сутками ранее.

- Для усиления группировки в Еравнинский район сегодня приедут 26 человек из Омского авиаотделения, также туда дополнительно будет направлена большегрузная техника, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Сейчас на тушении пожаров задействованы 480 человек и 81 единица лесопожарной техники. 

- Угрозы населённым пунктам нет, - отметили в РАЛХе.
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