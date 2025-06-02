Происшествия 02.06.2025 в 09:42
В Бурятии пока не могут найти пропавшую пожилую женщину
Последний раз ее видели 15 апреля
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 61-летней Раисы Суменковой из села Мухоршибирь. Она пропала еще 14 апреля.
Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые с сединой, глаза карие.
Была одета: голубая джинсовая куртка, чёрные брюки, чёрные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщины, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
В конце апреля о розыске женщины объявил местный телеграм-канал «Мухоршибирь-инфо.24/7». Сообщалось, что 14 апреля сельчанка ушла из дома родственников, а в последний раз ее видели в Цолге 15 апреля около 17:00 вечера.
Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые с сединой, глаза карие.
Была одета: голубая джинсовая куртка, чёрные брюки, чёрные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщины, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
В конце апреля о розыске женщины объявил местный телеграм-канал «Мухоршибирь-инфо.24/7». Сообщалось, что 14 апреля сельчанка ушла из дома родственников, а в последний раз ее видели в Цолге 15 апреля около 17:00 вечера.
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