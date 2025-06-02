Житель Улан-Удэ поживился за счет пенсионерки

В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 58-летняя горожанка. Пенсионерка рассказала, что 20 мая, расплачиваясь за покупки в магазине, оставила банковскую карту на кассе. Впоследствии неизвестный похитил с нее около четырех тысяч рублей.«Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла записи с камер видеонаблюдения, установив подозреваемого. Им оказался 45-летний горожанин. Мужчину задержали. Он признался, что заметил оставленную на кассе банковскую карту и решил расплатиться ею. После этого он выбросил карту в ближайший мусорный контейнер. Подозреваемый признал свою вину», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.