В Бурятии пьяный байкер впал в кому после ДТП

ДТП случилось в субботу днем в Бичурском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 30-летний водитель мопеда «Регл Мото», не имеющий прав и будучи пьяным, ехал по проселочной дороге. Вблизи села Дунда-Киреть он не справился с управлением и перевернулся.В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы. В состоянии комы его госпитализировали в больницу.