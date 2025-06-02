Происшествия 02.06.2025 в 11:09

В Бурятии три школьника оказались в больнице из-за невнимательного водителя

Подростки втроем ехали на мотоцикле и угодили под машину
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии три школьника оказались в больнице из-за невнимательного водителя
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП сразу с тремя пострадавшими подростками случилось в воскресенье около 23 часов в поселке Аршан. Там 16-лений школьник катал двух приятелей 14 и 16 лет на мотоцикле «Рэйсер». Водительских прав у парня, естественно, не было. 

Путь трех друзей закончился на перекрестке. Там их сбил автомобиль «Хендэ» под управлением 55-летнего водителя. Как уточнили в ГИБДД, именно мужчина оказался виновникам аварии – он должен был уступить дорогу мотоциклисту, но не сделал этого.

В итоге все трое школьников оказались в больнице. У них травмы различной степени тяжести.
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