Происшествия 02.06.2025 в 11:09
В Бурятии три школьника оказались в больнице из-за невнимательного водителя
Подростки втроем ехали на мотоцикле и угодили под машину
Текст: Андрей Константинов
ДТП сразу с тремя пострадавшими подростками случилось в воскресенье около 23 часов в поселке Аршан. Там 16-лений школьник катал двух приятелей 14 и 16 лет на мотоцикле «Рэйсер». Водительских прав у парня, естественно, не было.
Путь трех друзей закончился на перекрестке. Там их сбил автомобиль «Хендэ» под управлением 55-летнего водителя. Как уточнили в ГИБДД, именно мужчина оказался виновникам аварии – он должен был уступить дорогу мотоциклисту, но не сделал этого.
В итоге все трое школьников оказались в больнице. У них травмы различной степени тяжести.
Путь трех друзей закончился на перекрестке. Там их сбил автомобиль «Хендэ» под управлением 55-летнего водителя. Как уточнили в ГИБДД, именно мужчина оказался виновникам аварии – он должен был уступить дорогу мотоциклисту, но не сделал этого.
В итоге все трое школьников оказались в больнице. У них травмы различной степени тяжести.
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