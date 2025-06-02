Улан-удэнцев просят помочь найти велосипедного вора

В Улан-Удэ угнавший велосипед мужчина попал на камеру видеонаблюдения. Полиция предоставила описания его внешности и попросила помощи у возможных очевидцев происшествия.

Кража была совершена по ул. Ключевская. На месте происшествия правоохранители провели осмотр и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В данное время сотрудниками ОВД проводятся мероприятия по розыску подозреваемого.

Приметы подозреваемого: мужчина европейской внешности, на вид 40-45 лет, среднего роста. Был одет в одежду цвета хаки, кепка черного цвета с белой надписью.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(951)6230197, 8(301-2)43-02-02, 8-924-353-77-28.

Фото: полиция РБ