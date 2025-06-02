В Бурятии полицейский нашел пропавшего мальчика

Четырехлетний ребенок потерялся вечером 29 мая в Тункинском районе Бурятии. Как рассказала мать мальчика, обратившаяся в местный райотдел полиции, сын ушел со двора дома около 17:30, пока она занималась домашними делами.«Полицейские сразу выехали на место происшествия и приступили к поискам ребенка. Постепенно вечерело, а неподалеку находилась лесополоса. Так как в оградах соседних домов были сторожевые собаки, медлить было нельзя», - обрисовали напряженную ситуацию в МВД Бурятии.Правоохранители организовали подворовый обход. Вскоре начальник отдела УУП и ПДН Самбу Дугаров в 800 метрах от дома пропавшего ребенка заметил мужчину и маленького мальчика. Взрослый активно задавал вопросы ребенку.Как выяснилось, это и был разыскиваемый мальчик. Он случайно подошел к чужому дому и, пытаясь зайти во двор, привлек внимание хозяина, который занимался домашними делами. Увидев ребенка, мужчина поспешил к нему, чтобы обезопасить от двух больших сторожевых псов, находившихся в ограде.«Самбу Дугаров забрал мальчика и вернул его родителям, которые выразили свою искреннюю благодарность полицейским за оперативность и помощь. С родителями и самим ребенком провели профилактическую беседу, в ходе которой взрослым напомнили о важности контроля за детьми и мерах безопасности», - сообщили в МВД, отметив, что семья является благополучной и не состоит на профилактическом учете.