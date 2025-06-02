Происшествия 02.06.2025 в 16:53

В Улан-Удэ подросток начал водительскую карьеру с серьезного ДТП

В аварии пострадали трое его пассажиров-школьников
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подросток начал водительскую карьеру с серьезного ДТП
Фото: ГИБДД Бурятии
В Улан-Удэ полицейские выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром вблизи Сужи. Как сообщили в МВД Бурятии, виновником аварии стал водитель автомобиля «Тойота Пассо», которому всего 16 лет. Парень без спроса взял автомобиль деда в улусе Хойто-Бэе и вместе с тремя друзьями-школьниками в возрасте 14-16 лет поехал кататься. 

Судя по всему, подросток имел весьма смутное представление о правилах дорожного движения и при выезде на главную дорогу протаранил «Тойоту Короллу», которая после столкновения опрокинулась на бок. 

В результате аварии все пассажиры подростка получили травмы. К счастью, госпитализация им не потребовалась. Всем оказали помощь на месте и отпустили домой.
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