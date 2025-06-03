В Бурятии потушили все лесные пожары в Баунтовском районе

В Баунтовском районе Бурятии, который в этом году горел сильнее всех, потушены все лесные пожары. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.По состоянию на утро 3 июня в республике осталось 12 лесных пожаров: в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском, Селенгинском и Хоринском районах. Их общая площадь составляет 72 703 га.«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работает 530 человек: лесная охрана (в том числе 50 специалистов из Иркутска), авиалесоохрана (в том числе 28 человек Федеральной авиалесоохраны) и привлечённые граждане. Задействовано 79 единиц лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.