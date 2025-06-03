Житель Бурятии нажился на домиках для сирот

В Бурятии завершено расследование очередного уголовного дела о строительстве некачественного жилья для сирот. Как сообщили в МВД, его фигурантом стал 45-летний житель Кабанского района. Он обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.«Установлено, что в 2017 году обвиняемый, выступая от лица аффилированного индивидуального предпринимателя, заключил государственный контракт на строительство жилья для детей-сирот в селе Кабанск. По итогу выполненных работ за возведение 14 жилых помещений ему перечислили свыше 10 млн рублей бюджетных средств. Однако следователи выяснили, что сданные объекты не соответствуют санитарным и техническим нормам и правилам, а также требованиям, предусмотренным в технических заданиях государственного контракта. Республиканскому бюджету причинён ущерб на сумму более 10 млн рублей», - рассказали в МВД Бурятии.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.