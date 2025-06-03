В Бурятии два грузовика не поделили дорогу

Еще одна авария произошла ночью в Тарбагатайском районе. Там 29-летняя женщина на «Хонде ЦРВ», ехавшая со стороны Тарбагатая в направлении поселка Николаевский, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии она получила травмы различной степени тяжести.





ДТП случилось утром 2 июня в Кяхтинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 46-летний водитель грузовика «Мазда Титан», ехавший со стороны Субуктуя в направлении Усть-Кяхты, на перекрестке не предоставил преимущества в движении «Ниссану Атлас». В результате столкновения 26-летний пассажир «Атласа» получил травмы и был госпитализирован.