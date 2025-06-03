Происшествия 03.06.2025 в 09:50
В Бурятии два грузовика не поделили дорогу
В аварии пострадал пассажир одной из машин
Текст: Андрей Константинов
ДТП случилось утром 2 июня в Кяхтинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 46-летний водитель грузовика «Мазда Титан», ехавший со стороны Субуктуя в направлении Усть-Кяхты, на перекрестке не предоставил преимущества в движении «Ниссану Атлас». В результате столкновения 26-летний пассажир «Атласа» получил травмы и был госпитализирован.
Еще одна авария произошла ночью в Тарбагатайском районе. Там 29-летняя женщина на «Хонде ЦРВ», ехавшая со стороны Тарбагатая в направлении поселка Николаевский, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии она получила травмы различной степени тяжести.
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