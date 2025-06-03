В Улан-Удэ раскрыли преступную схему заработка на инвалидах

В Улан-Удэ перед судом предстанут четверо участников организованной преступной группы, обвиняемые в крупном мошенничестве. Они придумали и воплотили в жизнь незаконную схему заработка на инвалидах, нуждающихся с средствах реабилитации.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в марте 2023 года в Улан-Удэ генеральный директор коммерческой компании, занимавшийся поставками медицинских изделий в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования, дал взятку его сотруднику за покровительство по службе в случае выявления им каких-либо нарушений условий контрактов. Размер взятки составил 100 тысяч рублей.После этого, в июле 2023 года предприниматель придумал схему хищения средств из бюджета путем обмана инвалидов. Для ее реализации он организовал преступную группу, вовлек в нее двух родственников и того же сотрудника регионального отделения Фонда. Последний сообщал соучастникам сведения об инвалидах, владевших активированным электронным сертификатом для самостоятельного приобретения технических средств реабилитации. После этого предприниматель встречался с инвалидами или их представителями, сообщал ложную информацию о якобы имеющейся у них возможности обналичить данный сертификат и получить 70% от его суммы путем заключения фиктивной сделки по приобретению средств реабилитации.«Граждане под влиянием обмана соглашались с такими условиями, осуществляли необходимые финансовые операции, после чего получали от предпринимателя часть суммы от номинала сертификата, а оставшиеся 30% обвиняемые забирали и распределяли между собой. Жертвами их мошенничества стали десять человек, обманув которых злоумышленники похитили более 2,7 млн рублей», - рассказали в Следственном комитете.Преступную схему выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Улан-Удэ. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.