Известный курорт Забайкалья отказался в огне

Пожар по сопке подошел вплотную к поселку Дарасун, где расположен бальнеологический курорт Забайкальского края, до домов осталось меньше километра. Там пожарные планируют пускать встречный пал, сообщается в телеграм-канале «Волонтеры Забайкалья».Глава Карымского района Алексей Сидельников уточнил, что еще несколько часов назад ситуация была стабильной, а ликвидация действующих уже неделю пожаров в районе поселка шла к завершению. В чате «Волонтеры Забайкалья» сообщают, что огонь разгорелся за несколько часов.«На окарауливании поселка стоят огнеборцы пожарно-спасательной части № 19, пожарной части посёлка Дарасун и военизированной пожарной команды в количестве 12 человек и 4 единиц техники», — сообщили корреспонденту «Чита.Ру» в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.