Происшествия 03.06.2025 в 14:34

Известный курорт Забайкалья отказался в огне

Пожарные пытаются спасти Дарасун от стихии
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Текст: Иван Иванов
Известный курорт Забайкалья отказался в огне
Фото: скриншот видео
Пожар по сопке подошел вплотную к поселку Дарасун, где расположен бальнеологический курорт Забайкальского края, до домов осталось меньше километра. Там пожарные планируют пускать встречный пал, сообщается в телеграм-канале «Волонтеры Забайкалья».

Глава Карымского района Алексей Сидельников уточнил, что еще несколько часов назад ситуация была стабильной, а ликвидация действующих уже неделю пожаров в районе поселка шла к завершению. В чате «Волонтеры Забайкалья» сообщают, что огонь разгорелся за несколько часов.

«На окарауливании поселка стоят огнеборцы пожарно-спасательной части № 19, пожарной части посёлка Дарасун и военизированной пожарной команды в количестве 12 человек и 4 единиц техники», — сообщили корреспонденту «Чита.Ру» в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
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