Происшествия 03.06.2025 в 15:25
В Бурятии за ДТП с пострадавшими будут судить пьяного водителя
По его вине две женщины получили тяжелые травмы
Текст: Андрей Константинов
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Мухоршибирского района. Он, будучи пьяным, совершил ДТП, в котором пострадали люди.
Происшествие случилось утром 12 февраля этого года.
«Водитель «Тойоты Висты», ехавший со стороны Гашея в направлении Балты, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в земляную насыпь. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки иномарки – женщины 36 и 45 лет. Их госпитализировали в больницу», - сообщали тогда в ГИБДД Бурятии.
Как рассказали в прокуратуре, травмы, полученные женщинами, оценили как тяжкий вред здоровью. Водитель, помимо того, что был пьян, ехал с превышением скорости.
В настоящее время уголовное дело направлено в Мухоршибирский районный суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Происшествие случилось утром 12 февраля этого года.
«Водитель «Тойоты Висты», ехавший со стороны Гашея в направлении Балты, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в земляную насыпь. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки иномарки – женщины 36 и 45 лет. Их госпитализировали в больницу», - сообщали тогда в ГИБДД Бурятии.
Как рассказали в прокуратуре, травмы, полученные женщинами, оценили как тяжкий вред здоровью. Водитель, помимо того, что был пьян, ехал с превышением скорости.
В настоящее время уголовное дело направлено в Мухоршибирский районный суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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