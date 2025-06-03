Происшествия 03.06.2025 в 17:33

В Бурятии разыскивают мужчину из Ильинки

Он пропал три дня назад
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разыскивают мужчину из Ильинки
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 43-летнего жителя села Ильинка Прибайкальского района Сергея Ермишова. Мужчина пропал 31 мая.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет, предположительно, в синюю кофту, черное трико, черные кроссовки, серую кепку. При себе имел синюю спортивную сумку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. 
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