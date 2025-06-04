Происшествия 04.06.2025 в 09:03
Непристегнутый ремень оказался смертельной оплошностью жительницы Бурятии
Полученные травмы в ДТП оказались несовместимы с жизнью
Текст: Елена Кокорина
На автодороге между двумя селами Бурятии произошло ДТП, в котором погибла молодая женщина. Не справившись с управлением, автоледи перевернулась на своей иномарке.
Авария произошла вчера, 3 июня, около 7 часов вечера.
- В Баргузинском районе 39-летняя водитель автомобиля «Тойота Сиента», следуя со стороны села Курумкан в направлении села Хилгана не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП 32-летняя пассажир от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель и два пассажира получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.
Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности, добавили в МВД.
Фото: ГИБДД РБ
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