Непристегнутый ремень оказался смертельной оплошностью жительницы Бурятии

На автодороге между двумя селами Бурятии произошло ДТП, в котором погибла молодая женщина. Не справившись с управлением, автоледи перевернулась на своей иномарке.

Авария произошла вчера, 3 июня, около 7 часов вечера.

- В Баргузинском районе 39-летняя водитель автомобиля «Тойота Сиента», следуя со стороны села Курумкан в направлении села Хилгана не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП 32-летняя пассажир от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель и два пассажира получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.

Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности, добавили в МВД.

Фото: ГИБДД РБ