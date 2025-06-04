Происшествия 04.06.2025 в 09:13

В Бурятии лесной пожар тушат с вертолета

Он сбросил на очаг 21 тонну воды
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии лесной пожар тушат с вертолета
Фото: скриншот видео
За прошедшие сутки в Бурятии удалось потушить один лесной пожар в Хоринском районе. Новых возгораний при этом не зафиксировано, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 4 июня в Бурятии действует 11 лесных пожаров: в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах. Их общая площадь составляет 74 697 га. 

- С вертолёта произведено 6 сбросов воды на пожар в Селенгинском районе, всего 21 тонна. Работы сегодня продолжатся, после чего прогнозируем локализацию данного возгорания, - рассказал руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.

Сейчас в борьбе с огнем задействованы 423 человек и 74 единицы лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет.
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с 4 по 10 июня

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