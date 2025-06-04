В Бурятии лесной пожар тушат с вертолета

За прошедшие сутки в Бурятии удалось потушить один лесной пожар в Хоринском районе. Новых возгораний при этом не зафиксировано, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.На утро 4 июня в Бурятии действует 11 лесных пожаров: в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах. Их общая площадь составляет 74 697 га.- С вертолёта произведено 6 сбросов воды на пожар в Селенгинском районе, всего 21 тонна. Работы сегодня продолжатся, после чего прогнозируем локализацию данного возгорания, - рассказал руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.Сейчас в борьбе с огнем задействованы 423 человек и 74 единицы лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет.